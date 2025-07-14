Фастфуд под давлением: выдержит ли российский бизнес возвращение конкурентов
Аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов рассказал о том, что будет с российским фастфудом после возвращения зарубежных брендов. Об этом сообщают «Финансы Mail».
Источник напоминает, что после ухода из России сетей ресторанов быстрого питания McDonald’s и Starbucks на их месте появились отечественные аналоги: «Вкусно — и точка» и Stars Coffee. По словам Чернова, изначально создание этих аналогов было обусловлено желанием сохранить инфраструктуру, но теперь компании перестали зависеть от оригиналов.
«Обе компании сейчас уже не зависят от бывших франчайзеров: “Вкусно — и точка” работает в рамках новой управленческой модели и показывает стабильную выручку, а Stars Coffee развивает сеть под новым юридическим лицом, частично меняя формат», — заявил он.
Как сообщает издание, в случае возвращения иностранных брендов в Россию, отечественным аналогам предстоит выстроить стратегию защиты, которая позволит им конкурировать с «родительскими» компаниями. К примеру, «Вкусно — и точка» уже пытается избавиться от образа «копии», предлагая новые блюда и делая акцент на российские продукты.
«Сегодня очевидно одно: даже если McDonald’s и Starbucks на самом деле вернутся, российский рынок будет уже не тот, что был в 2022 году. И для “Вкусно — и точка” и Stars Coffee это будет скорее не катастрофа, а дополнительный стимул к росту. Конкуренция всегда полезна: в борьбе на рынке повышается качество продукта, ускоряется развитие и в конечном итоге выигрывает потребитель. А значит, чем бы ни закончилась эта история, одна сторона точно останется в выигрыше — это люди, которые каждый день пользуются кафе и ресторанами быстрого питания», — добавил Чернов.