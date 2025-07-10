Россия намерена срочно заместить иностранное ПО в вузах

Правительство России планирует незамедлительно заместить иностранное программное обеспечение в университетах. ТАСС ознакомился с утвержденным кабмином стратегическим направлением в области цифровой трансформации отрасли науки и высшего образования до 2030 года.

В нем отмечается, что в вузах долгое время использовались иностранные ПО, которые обеспечивали работу образовательных и административно-хозяйственных процессов.

"Для большинства таких продуктов пользовательские и корпоративные лицензии отозваны, что требует их срочного импортозамещения", - говорится в документе.

Кроме того, планируется и внедрение в научные центры и вузы широкого применения облачных вычислений и ИИ.

В стратегии цифровизации образования также обозначена и проблематика сферы. Среди проблем в том числе угрозы, вызванные международными рестрикциями, и прекращение корпоративного доступа российских исследователей к международным научным информационным системам.