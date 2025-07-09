Импортозамещенный МС-21 готовят к климатическим испытаниям по всей России

Российский среднемагистральный лайнер МС-21 проходит этап глубокой оптимизации конструкции, направленной на снижение массы и повышение технологичности. Как сообщил первый заместитель генерального директора ПАО «Яковлев», директор инженерного центра Анатолий Гайданский, ключевым элементом модернизации стало широкое применение композитных материалов в силовых элементах и обтекателях.

Композиты используются в таких узлах, как отъемная часть крыла, лонжероны, панели, элементы механизации, хвостовое оперение, стабилизатор, киль, рули направления и высоты, а также в многочисленных обтекателях. По словам Гайданского, статические испытания уже завершены, и инженеры приступили к реализации накопленного опыта. За счёт конструктивных изменений планируется снизить массу самолёта на несколько сотен килограммов — в первую очередь, за счёт крыла, хвостового оперения и фюзеляжных обтекателей.

Производство композитных деталей полностью сосредоточено на казанском заводе. Также создано два прототипа большого кессона крыла, один из которых успешно прошёл испытания на прочность и был доведён до разрушения, а второй сейчас проходит тесты на специализированном стенде.

Ранее в мае импортозамещенный МС-21 успешно завершил шестичасовой перелет из Иркутска в Жуковский.