Операторов данных могут обязать использовать только отечественное ПО

Председатель правительства Михаил Мишустин поручил Минцифры, ФСБ и ФСТЭК (Федеральная служба по техническому и экспортному контролю – FM) изучить вопрос «о внесении изменений в законодательство РФ, устанавливающих обязанность операторов персональных данных использовать для обработки и хранения данных граждан исключительно российское ПО, в том числе системы управления базами данных (СБУД)». С перечнем поручений по итогам Х конференции «Цифровая индустрия промышленной России» ознакомилась газета «Коммерсантъ».

Предложения по указанной инициативе нужно подготовить до 1 декабря 2025 года, а ее реализация запланирована в срок до 1 сентября 2027 года.

В Минцифры газете подтвердили, что обсудят варианты реализации инициативы с участниками рынка и государственными органами. В пресс-служб вице-премьера Дмитрия Григоренко, курирующего вопросы цифрового развития России, отметили, что работают над механизмом поэтапного перехода компаний на отечественные решения.

«Предполагается, что операторы смогут выбрать для использования любое подходящее решение, включенное в реестр отечественного ПО, который на данный момент содержит тысячи разработок различных классов», – уточнили в аппарате Григоренко.

По мнению директора направления «Информационная безопасность» компании «Рексофт» Сергея Бабкина, реализация инициативы до 1 сентября 2027 года маловероятна, поскольку вопрос нужно рассматривать куда шире, чем просто говорить о переносе данных, — многие крупные российские компании десятилетиями использовали западное ПО, и последнее слишком плотно интегрировалось в их жизнь.

В пресс-службе Ассоциации больших данных (АБД, входят «Сбер», «Яндекс» и другие) отмечают, что также важно учитывать различия в объеме данных, которые необходимо будет перенести на отечественные решения, в зависимости от размера компаний. Согласно заявлению АБД, полный переход требует детальной проработки вопроса о готовности инфраструктуры и об организационных и финансовых издержках.

При этом в ассоциации полагают, что эффективным решением для всех могут стать open source решения, которые уже сегодня поддерживаются в России. К ним принято относить программы, исходный код которых доступен для просмотра, изменения и распространения любым пользователем.

У использования open source решений есть еще одно преимущество. По мнению гендиректора НЦК ИСУ Кирилла Семиона, оно позволит реализовать инициативу в указанные сроки — до 1 сентября 2027 года. Менеджер по продукту NGR Softlab Николай Перетягин напоминает, что сегодня в России уже есть отечественные open source решения, сертифицированные ФСТЭК.