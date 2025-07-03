Путин осмотрел выставку растущих российских брендов

Президент России Владимир Путин ознакомился с выставкой, где представлены участники конкурса растущих российских брендов "Знай наших".

Она организована на полях форума АСИ "Сильные идеи для нового времени". Мероприятие проходит в национальном центре "Россия".

В 2025 году на конкурс поступило свыше 14 тыс. заявок. Они принимались по пяти основным номинациям ("Продукты питания", "Потребительские товары", "Высокие технологии", "Креатив" и "Информационные технологии") и нескольким специальным.

Цель конкурса - поддержать перспективные, динамично растущие, пользующиеся доверием потребителей отечественные компании с высокой степенью локализации производства.

Организаторы конкурса - АСИ и Фонд Росконгресс при поддержке ВЭБ.РФ.