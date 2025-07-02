Завершена разработка параметров российско-белорусского самолета «Освей»

Все параметры проекта по созданию российско-белорусского самолета «Освей» уже разработаны, сообщил глава Минпромторга России Антон Алиханов.

Алиханов пояснил, что сейчас Россия ожидает положительного заключения от белорусских коллег для перехода к следующему этапу – разработке рабочей конструкторской документации, передает ТАСС.

«Мы разработали все параметры проекта. Сейчас мяч на стороне наших белорусских партнеров. Ждем от них положительного заключения, чтобы продолжить уже разработку непосредственно РКД», – заявил Алиханов.

Опытный образец самолета «Освей» в сотрудничестве с Россией планируется создать в Белоруссии в 2026 году, как ранее сообщал председатель Государственного военно-промышленного комитета Белоруссии Дмитрий Пантус. Проект предусматривает выпуск 19-местного воздушного судна на базе ОАО «558 Авиационный ремонтный завод» в рамках межведомственной программы по развитию авиастроения.

Газета ВЗГЛЯД писала, зачем Россия создает новый самолет вместе с Белоруссией.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о планах построить совместный авиазавод с Белоруссией.