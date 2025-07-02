Глава Минпромторга сообщил о росте числа российских брендов одежды

За последние три года число отечественных брендов одежды и обуви увеличилось на 18 процентов, а производители сделали акцент на выпуск высокотехнологичных тканей. Об этом 2 июля заявил министр промышленности и торговли Антон Алиханов в ходе «правительственного часа» на пленарном заседании Совета Федерации.

По словам Алиханова, Россия в легкой промышленности за кратчайший период смогла заместить ушедшие иностранные компании, включая бренды одежды. Министр подчеркнул, что для повышения независимости отрасли делают акцент на развитии производства высокотехнологичных тканей из синтетических и искусственных волокон. Так, с 2020 года российские компании нарастили объемы выпуска синтетических тканей в 1,5 раза.