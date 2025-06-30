На опытный самолет МС-21 установили отечественные элементы интерьера

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 оборудовали элементами интерьера отечественного производства.

Об этом сообщает Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК, входит в Ростех).

"На Иркутском авиационном заводе прошла предварительная установка интерьера отечественного производства на опытный самолет МС-21. Лайнер укомплектовали багажными полками, оконными и потолочными панелями, кухонными и туалетными модулями, гардеробными, перегородками, шторками, облицовкой и окантовкой дверей, а также креслами бизнес-класса", - говорится в сообщении.

В ближайшем будущем предполагается полное импортозамещение напольных панелей и панелей багажного отделения. Их планируют производить в Ульяновске.

"Специалисты отметили качество исполнения нового интерьера. Некоторые комплектующие встали даже лучше, чем их иностранные аналоги, ранее изготовленные и протестированные на этом опытном самолете", - отметил начальник отдела интерьера, пассажирского и бытового оборудования компании "Яковлев" (входит в ОАК) Генар Шувалов.

Элементы интерьера пассажирского лайнера изготовлены компанией "Авиационные интерьеры" в рамках крупного проекта импортозамещения.