Cредний чек на покупку одежды и обуви российских брендов вырос

Сейчас показатель превышает три тысячи рублей, что опережает общий рост fashion-рынка.

Такие данные привёл сервис «Долями» в рамках аналитического проекта T-Data, пишет «Коммерсантъ».

После ухода западных марок в 2022 году доля российских компаний на рынке одежды выросла с 6% до 13%, но в последний год фиксировалась стагнация. При этом обостряется конкуренция: в 2024-м появились 33 новых зарубежных бренда, в основном из Китая. Покупатели также активнее заказывают одежду ушедших марок через трансграничные сервисы — оборот этого сегмента в 2025 году может вырасти на 23%, отметили аналитики.