«Гознак» и BFS импортозаместят модуль рециркуляции банкоматов

Компания "Гознак" совместно с "Банковскими и финансовыми системами" (BFS) разработает первый отечественный модуль рециркуляции для банкоматов - часть системы, которая отвечает за обработку, прием, хранение и выдачу банкнот. Модуль может появиться на российском рынке в ближайшие два года, сообщил "Ведомостям" генеральный директор АО "Гознак" Аркадий Трачук.

Банкомат можно представить в виде двух систем, где верхняя часть машины - компьютер и система связи, которые обеспечивают работу с банковской картой, сообщил Трачук.

Нижняя система представляет собой устройство по приему банкнот и механизм их обработки. При этом прием денег сложнее, чем их выдача: банкомат должен принять купюру, проверить ее подлинность, положить в соответствующее отделение и выдать обратно, пояснил он.

"Сегодня отечественного модуля рециркуляции не существует. Это самая сложная часть современного банкомата, для которого требуется соответствующее ПО, так и очень специфическая аппаратная начинка. В этой связи мы достигли соглашения с компанией "Банковские и финансовые системы" (BFS, поставщик банкоматов, платежных терминалов и банковских технологий) о совместной работе над модулем рециркуляции", - отметил генеральный директор "Гознака".

Компания "Гознак" будет отвечать за программно-аппаратную часть модуля рециркуляции, которая распознает банкноты и проверяет их подлинность - "тот самый валидатор", добавил Трачук. BFS собирает все остальное в рамках этого модуля. Партнеры больше года вели обсуждение инструментов и подходов и сейчас подошли к подготовке дорожной карты.

"Я думаю, в течение двух лет отечественный модуль рециркуляции появится. Может быть, прототип будет готов чуть пораньше, но это реально промышленная история", - добавил Трачук, отвечая на вопрос о сроках создания модуля рециркуляции.

О компании

АО "Гознак" выпускает защищенную продукцию. Производственные мощности компании позволяют ежегодно производить 11 тыс. тонн защищенной банкнотной бумаги, 7 млрд экземпляров банкнот, 3,5 млрд монет, до 40 млн паспортов, от 30 до 45 млн почтовых марок (в зависимости от формата марки и технологии печати), а также необходимое количество федеральных специальных, акцизных марок и другой продукции. Годовой объем производства компании составляет 46 млрд рублей.