МТС Банк оптимизирует трудозатраты с помощью отечественных технологий ИИ

МТС Банк может оптимизировать до 60% трудозатрат в процессе обработки входящей корреспонденции и подготовки ответов на запросы благодаря внедрению связки технологий Process Mining, Task Mining и Цифрового сотрудника.

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МТС Банк больше трех лет работает с системой активной бизнес-аналитики Proceset от компании Инфомаксимум, интегрированной с другими экосистемными решениями. На ее базе за это время реализовано более 30 проектов. Наиболее эффективно для банка себя показала комбинация применения технологий Process Mining и Task Mining.

«С помощью Proceset МТС Банк провел детальный анализ и оцифровку операций процесса обработки входящей корреспонденции и подготовку ответов на запросы. Успешное внедрение Цифрового сотрудника (AI) в связке с программной роботизацией (RPA) позволят реализовать выявленный потенциал оптимизации в 40-60% за счет распознавания и извлечения данных из неструктурированных типов документов», — поделился Вячеслав Климов, руководитель центра повышения операционной эффективности МТС Банка.

МТС Банк входит в десятку российских банков по цифровой зрелости и демонстрирует высокий уровень экспертизы в области технологий и данных. Для банка важна скорость реализации проектов: с помощью Proceset удалось повысить эффективность работы по первичному анализу бизнес-процессов до 80%.