Поддержку российских производителей электроники заморозили

Льготное финансирование кредитов для российских производителей электроники заморожено. Об остановке поддержки в рамках постановления правительства от 2022 года рассказали источники в нескольких компаниях и подтвердили в Минцифры, сообщает «Коммерсантъ».

© Lenta.ru

Средства выделяли с 2022 по 2024 год. Они должны были помочь компаниям приобретать электронную компонентную базу, комплектующие и материалы, необходимые для выпуска продукции. В первый год действия программы общая сумма кредитов по ней составила 100 миллиардов рублей, в 2023-м была установлена планка в 140 миллиардов.

Один из собеседников издания рассказал, что в 2024-м правительство выделило только 15 миллиардов рублей, да и те в декабре. Директор Консорциума российских разработчиков систем хранения данных Олег Изумрудов считает, что главной причиной пересмотра подхода стала высокая ключевая ставка Центробанка, из-за которой размер потенциальных льгот взлетел.

Еще в одном производителе техники подтвердили, что ожидали от властей денег, но из-за их отсутствия приходится сокращать планы по производству и разработке.

Директор компании «Промобит» Максим Копосов заметил, что воспользоваться льготами могли только крупные производители. Однако сейчас даже они находятся в сложном финансовом положении.

Ранее автономная некоммерческая организация «Вычислительная техника» (АНО ВТ), объединяющая крупнейших российских производителей электроники, попросила запретить приобретение продукции от иностранных конкурентов, в том числе компьютеров, серверов, планшетов, через систему госзакупок.

По мнению авторов инициативы, текущая практика не позволяет российским компаниям увеличить выпуск ввиду отсутствия спроса на продукцию. Еще одной идеей организации является повышение цен на иностранную технику, как происходит в случае с автопромом, что сделает российские устройства более привлекательными.