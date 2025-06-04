Минпромторг предложил запретить госзакупки импортных телевизоров

Минпромторг России предложил запретить государству закупать импортные телевизоры для собственных нужд. Об этом пишет «Коммерсантъ».

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При этом директор STI Group по стратегическому развитию контрактного производства Кирилл Скворцов отметил, что сейчас отечественные производители телевизоров собирают эту технику исключительно из закупленных в Китае компонентов. При этом в реестр российской промышленной продукции Минпромторга включена только одна компания — ООО «Квант», которая в апреле 2025 года приостановила производство из-за нерентабельности.

По словам Скворцова, остальным предприятиям для включения в реестр придется заменить схему закупок компонентов, что приведет к росту себестоимости их продукции в несколько раз.

Ежегодно в России производится 2,4 млн телевизоров, из них госведомства приобретают только 18 тыс.

До этого сообщалось, что спрос на российские телевизоры вырос на 20–30% за год.