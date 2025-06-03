Мишустин заявил об уверенном укреплении IT-отрасли в России
IT-отрасль в России уверенно укрепляется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».
В рамках пленарного заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) глава кабмина заявил, что сильная IТ-отрасль является необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики.
В рамках выступления Мишустин также призвал российский бизнес ответственно отнестись к требованиям по переводу критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение (ПО). Соответствующее поручение было подписано президентом Владимиром Путиным — закон вступит в силу с 1 сентября.
«В соответствии с ним все ключевые информационные системы, используемые в процессах управления на крупных предприятиях, будут отнесены к таким объектам. Рассчитываю, что компании ответственно отнесутся к переходу на отечественные программные продукты. Ведь речь идет о безопасности и стабильной работе производств», — подчеркнул глава правительства.