Мишустин заявил об уверенном укреплении IT-отрасли в России

IT-отрасль в России уверенно укрепляется. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В рамках пленарного заседании конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР) глава кабмина заявил, что сильная IТ-отрасль является необходимой технологической основой для цифровой трансформации экономики.

В рамках выступления Мишустин также призвал российский бизнес ответственно отнестись к требованиям по переводу критической информационной инфраструктуры на отечественное программное обеспечение (ПО). Соответствующее поручение было подписано президентом Владимиром Путиным — закон вступит в силу с 1 сентября.