РЖД полностью перейдут на российское ПО к 2030 году

RT на русском

Российские железные дороги (РЖД) полностью перейдут на отечественное программное обеспечение к 2030 году, заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

РЖД полностью перейдут на российское ПО к 2030 году
© РИА Новости
«Полный отказ, я думаю, что это 2030 год», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о том, перейдёт ли компания на российское ПО.

Чаркин также указал на то, что в 2027 году должен быть завершён переход по всем бизнес-критичным системам.

Замгендиректора РЖД ранее заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах.

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