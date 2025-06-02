РЖД полностью перейдут на российское ПО к 2030 году

Российские железные дороги (РЖД) полностью перейдут на отечественное программное обеспечение к 2030 году, заявил замгендиректора компании Евгений Чаркин на конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР).

«Полный отказ, я думаю, что это 2030 год», — приводит РИА Новости его ответ на вопрос о том, перейдёт ли компания на российское ПО.

Чаркин также указал на то, что в 2027 году должен быть завершён переход по всем бизнес-критичным системам.

Замгендиректора РЖД ранее заявил, что в компании работают над улучшением качества связи и интернета в поездах.