ВТБ перевел всех сотрудников на российскую операционную систему Astra Linux
Банк ВТБ закончил масштабный проект импортозамещения зарубежной операционной системы Microsoft Windows на российскую платформу Astra Linux, сообщил на конференции "Цифровая индустрия промышленной России" заместитель президента - председателя правления ВТБ Вадим Кулик.
Всего во время внедрения, проходившего с середины 2023 года, для группы ВТБ у российского вендора было приобретено более 110 тыс. лицензий российской платформы. Проект перевода сотрудников ВТБ на отечественную операционную систему Astra Linux продолжался полтора года.
К началу 2025 года ВТБ также импортозаместил 95% системной IТ-инфраструктуры и порядка 91% прикладных решений в банке, уточнил Кулик.
"При этом благодаря органическому росту бизнеса - как например, увеличение числа клиентов, рост числа банковских операций, - нагрузка на все наши сервисы за январь - май 2025 года по различным направлениям выросла на 10-20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Использование российских решений в IТ-ландшафте не только не привело к снижению ранее достигнутых уровней операционной надежности наших сервисов, но и позволяет успешно справляться с продолжающимся ростом объемов операций. Это мы считаем одним из ключевых позитивных эффектов импортозамещения", - отметил Кулик, его слова привела пресс-служба ВТБ.