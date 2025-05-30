Путин рекомендовал продвигать товары местных производителей на маркетплейсах
Президент России Владимир Путин поручил высшим должностным лицам субъектов РФ использовать инфраструктуру цифровых торговых площадок (маркетплейсов) при поддержке местных производителей.
"Рекомендовать высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации <…> при реализации программ по поддержке местных производителей и продвижению их продукции использовать в том числе инфраструктуру цифровых торговых площадок", - говорится в перечне поручений по итогам встречи с главами муниципальных образований в рамках Всероссийского муниципального форума "Малая родина - сила России".
Доклад по итогам принятых мер президент ждет до 1 октября 2025 года.