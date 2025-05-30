При создании цифрового сервиса будут использовать только российские разработки

Многофункциональный цифровой сервис будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности, так как обязательным условием при его создании будет использование только российских разработок и ПО.

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - написал он в Telegram-канале. "Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли", - отметил Боярский.

Боярский также выразил уверенность, что в будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС. Создание национального многофункционального сервиса направлено на вытеснение небезопасных иностранных мессенджеров, подчеркнул он.

Поправки к законопроекту

Согласно тексту поправок, размещенному в думской электронной базе, сервис может быть использован вместо бумажных документов при необходимости подтверждения возраста, при заселении в гостиницы, для подтверждения прав на льготы и подтверждения обучения в организациях общего и профессионального образования.

Отмечается, что предоставление гражданами сведений посредством многофункционального сервиса будет приравниваться к предъявлению удостоверения личности. Согласно поправкам, если гражданин предъявил сведения через многофункциональный цифровой сервис, то нельзя будет требовать у него паспорт или иные документы, за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов.