При создании цифрового сервиса будут использовать только российские разработки

ТАСС

Многофункциональный цифровой сервис будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности, так как обязательным условием при его создании будет использование только российских разработок и ПО.

При создании цифрового сервиса будут использовать только российские разработки
© ТАСС

Об этом заявил глава комитета Госдумы по информполитике Сергей Боярский.

"Обязательное условие сервиса - отечественная разработка и вхождение в реестр российского ПО. Это означает, что он будет соответствовать самым высоким требованиям безопасности", - написал он в Telegram-канале. "Сервис позволит не использовать бумажные документы, а удостоверять личность при помощи цифрового ID. Как виртуальные дисконтные карты, к которым мы все привыкли", - отметил Боярский.

Боярский также выразил уверенность, что в будущем это коснется и других документов: диплома об образовании, водительского удостоверения, полиса ОМС. Создание национального многофункционального сервиса направлено на вытеснение небезопасных иностранных мессенджеров, подчеркнул он.

Поправки к законопроекту 

Согласно тексту поправок, размещенному в думской электронной базе, сервис может быть использован вместо бумажных документов при необходимости подтверждения возраста, при заселении в гостиницы, для подтверждения прав на льготы и подтверждения обучения в организациях общего и профессионального образования.

Отмечается, что предоставление гражданами сведений посредством многофункционального сервиса будет приравниваться к предъявлению удостоверения личности. Согласно поправкам, если гражданин предъявил сведения через многофункциональный цифровой сервис, то нельзя будет требовать у него паспорт или иные документы, за исключением случаев исполнения служебных полномочий в целях обеспечения обороны страны и безопасности государства, охраны правопорядка, транспортной безопасности, противодействия терроризму, а также при подготовке и проведении выборов и референдумов.

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