Ростех представит российскую систему техобслуживания SJ-100 и МС-21

Российская IT-система техобслуживания и ремонта самолетов "Купол" для послепродажного сопровождения новых отечественных самолетов SJ-100 и МС-21 будет представлена госкорпорацией "Ростех" на юбилейном десятом форуме "Цифровая индустрия промышленной России" (ЦИПР-2025). Об этом сообщили в Ростехе.

© ОАК

Внедрение системы в российских авиакомпаниях стартует в этом году, поставки ожидаются в 2026 году. Система "Купол" аккумулирует информацию о жизненном цикле воздушного судна - от производства до списания - и связывает воедино авиационную отрасль от заводов-изготовителей до авиакомпаний.

"Такое решение обеспечит точность, прозрачность и оперативность всех операций по поддержанию летной годности и ремонтам. Время простоя самолетов благодаря такой автоматизации может сократиться до 10%", - пояснили в госкорпорации.

Всего на выставке ЦИПР-2025 Ростех представит более 20 отечественных цифровых решений для авиации, телекоммуникаций, логистики, медицины, образования и других отраслей.

"Каждое представленное на конференции решение - яркое подтверждение того, что технологический суверенитет в цифровой среде достижим, и многое в этом направлении уже сделано нашими разработчиками", - отметил генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов.

Кроме того, госкорпорация покажет на форуме кроссплатформенный программный комплекс для молекулярного моделирования, разработанный совместно с МГУ, цифровой сервис предоставления государственных и частных услуг за рубежом, систему для анализа производственной активности и повышения эффективности труда и ряд других ИТ-продуктов.

Ежегодная конференция "Цифровая индустрия промышленной России" пройдет со 2 по 5 июня в Нижнем Новгороде на площадке "Нижегородская ярмарка".