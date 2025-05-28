«Ростех» назвал самолет МС-21 символом преодоления санкций

Самолёт МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Об этом сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.

«МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнёров, с которыми изначально создавался этот самолёт, проект не просто жив, а готов пережить Boeing», — приводят его слова в Telegram-канале госкорпорации.

В «Ростехе» добавили, что антироссийские санкции внесли коррективы в этот проект. Однако ограничения не заморозили его.

Ранее «Ростех» сообщал, что опытный образец МС-21 долетел без посадок из Иркутска в Жуковский.