«Ростех» назвал самолет МС-21 символом преодоления санкций

«Ростех» назвал самолёт МС-21 символом преодоления санкций
Самолёт МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Об этом сказал исполнительный директор «Ростеха» Олег Евтушенко.
«МС-21 стал символом преодоления санкционного давления. Несмотря на уход иностранных партнёров, с которыми изначально создавался этот самолёт, проект не просто жив, а готов пережить Boeing», — приводят его слова в Telegram-канале госкорпорации.
В «Ростехе» добавили, что антироссийские санкции внесли коррективы в этот проект. Однако ограничения не заморозили его.
Ранее «Ростех» сообщал, что опытный образец МС-21 долетел без посадок из Иркутска в Жуковский.