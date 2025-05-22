Ростех подтвердил старт поставок SJ-100 и МС-21 в 2026 году

Ростех сохраняет планы начать поставки самолетов SJ-100 и МС-21 в авиакомпании в 2026 году, сообщила корпорация на фоне сообщений о сокращении госфинансирования.

Как говорится в сообщении, план поставок самолетов SJ-100 и МС-21 российским авиакомпаниям в 2026 году остается актуальным, передает РИА «Новости».

Представитель корпорации заявил: «Наши планы неизменны: ведем испытания новых самолетов и готовим серийное производство, чтобы со следующего года приступить к поставкам SJ-100 и МС-21 в авиакомпании».

Ранее в СМИ появилась информация о возможном сокращении государственного финансирования авиационной отрасли в 2025 году.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Ростех внедрил IT-систему поддержки авиадвигателей для МС-21 и SJ-100. Ростех отгрузил серийные двигатели для МС-21. «Суперджет» с отечественными двигателями совершил десятый испытательный полет.