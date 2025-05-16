В России появились девять новых региональных брендов

Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала с начала 2025 года девять новых региональных брендов: четыре из них относятся к народным промыслам и производству, пять - к пищевой продукции.

Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Регионы России богаты своими традициями, имеют огромный этнокультурный и экономический потенциал. Дополнительный импульс для его развития могут придать уникальные бренды. Они украсят визитные карточки регионов, станут их проводниками на потребительских рынках. Наличие известных продуктов способствует привлечению туристов. Государственная регистрация регионального бренда подтверждает качество продукции и выступает серьезным инструментом для экономического развития территорий, создания новых туристических точек", - сообщил руководитель Роспатента Юрий Зубов.

Региональные бренды

По его словам, с начала 2025 года линейка российских региональных брендов пополнилась новыми игроками: восемь из них относятся к географическим указаниям и одно - наименование места происхождения товара.

Первым зарегистрированным региональным брендом в этом году стала Плешковская глиняная игрушка из Ливенского района Орловской области. Местная глина имеет разнообразную окраску слоев, вкрапления минералов придают ей характерный блеск, при обжиге глина сохраняет пористость.

Также в первом квартале этого года зарегистрировали свой бренд башкирские паласы (ткутся вручную башкирскими мастерами из овечьей и козьей шерсти по старинным технологиям с использованием исключительно натуральных красителей). Предприниматели из Тюменской области зарегистрировали свою фирменную "Тюменскую водку" из местных сортов пшеницы. В марте статус регионального бренда получила минеральная вода "Тарханская-4" из Татарстана, добываемая в Тетюшском районе, на правобережье Куйбышевского водохранилища.

Коллекция "сырных" региональных брендов пополнилась "Мичуринским" сыром из одноименного района Тамбовской области. Особый вкус сыра заложен в молоке коров, в рацион которых входит богатое разнотравье местных лугов, сбалансированные корма, кроме того, строго соблюдаются традиционная технология вызревания и хранения продукции.

Еще один новый "молочный" региональный бренд - "Ирбитское молоко", производится в Свердловской области. Начиная с 20-х годов прошлого века Ирбитский округ стал важным центром региональной маслодельно-сыроваренной промышленности. За 100 лет "Ирбитское молоко" успело получить множество наград и признаний и стало известно далеко за пределами Свердловской области. Также зарегистрированным региональным брендом и первым в этом году наименованием места происхождения товара стал "Бентонит Хакасии", который добывается в этом регионе.

Последним зарегистрированным региональным брендом стало географическое указание "Завитинский мед" из Амурской области. Муниципальный округ Завитинский отличается от других территорий региона особым луговым ландшафтом, идеально подходящим для пчеловодства.