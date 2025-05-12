Ростех и "Алмаз-Антей" импортозаместили систему информбезопасности для авиации

Компания "Альтиус Лаб", созданная при поддержке госкорпорации "Ростех" и концерна ВКО "Алмаз-Антей", импортозаместила систему управления информационной безопасностью (СУИБ РФ) Госкорпорации по организации воздушного движения.

Обновленная система введена в эксплуатацию и демонстрирует высокую надежность и стабильность работы, говорится в сообщении Ростеха.

"В рамках импортозамещения в системе "Альтиус Лаб" (входит в "РТ-Информационная безопасность" Ростеха) реализовал централизованное управление ключевыми процессами обеспечения информационной безопасности, в том числе взаимодействие с Государственной системой обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак. Проект предусматривает отказ от программных и аппаратных решений, происходящих из недружественных государств, а также построение эффективных алгоритмов для оперативного выявления киберинцидентов и реагирования на них", - отмечается в сообщении.

Как подчеркнули в Ростехе, благодаря использованию отечественных технологий повысилась эффективность процессов мониторинга и анализа информационных рисков, значительно улучшились качество и скорость реагирования на кибератаки. Вместе с тем снизились риски нарушения конфиденциальности и утраты контроля над данными.