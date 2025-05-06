Путин пообещал защитить национальных производителей

Президент России Владимир Путин на рабочей встрече с председателем «Деловой России» Алексеем Репиком пообещал защитить национальных производителей при возвращении иностранных компаний и обеспечить баланс.

Об этом сообщается на сайте Кремля.

«Баланс должен быть между развитием конкуренции и защитой национального производителя», — отметил глава государства.

Путин подчеркнул, что все более актуальным становится анализ возможных форматов возвращения ушедших с российского рынка компаний из недружественных стран с учетом интересов российских инвесторов.

В конце апреля первый заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Иван Абрамов сообщил, что сенаторы разработают и направят в правительство России рекомендации по критериям для возвращения иностранных компаний на рынок РФ. По его словам, при рассмотрении возвращения зарубежных компаний будет проверяться, как эти организации себя вели, финансировали ли они, например, Вооруженные силы Украины. Кроме того, сенатор заявил, что важным вопросом является защита российских производителей, которые начали развиваться после ухода иностранных компаний.