В России согласовали цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза

Федеральная антимонопольная служба согласовала цены на первое отечественное лекарство против туберкулеза «Диаквинолин».

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Об этом сообщили в Telegram-канале ведомства.

«Согласованные ФАС цены за упаковку таблеток в дозировке 100 мг в количестве 10 и 188 штук в среднем на 47% ниже стоимости референтного лекарственного препарата «Сиртуро», — говорится в сообщении.

В ФАС уточнили, что упаковка «Диаквинолина» из 188 таблеток будет стоить 59,1 тысячи рублей. При этом цена аналогичной пачки «Сиртуро» составит 99,9 тысячи рублей, отметили в ведомстве.

В марте ФАС сообщила, что в России снизились цены на шесть жизненно важных препаратов. Речь идет о лекарствах против астмы, анемии, лимфомы, лейкоза и обструктивных заболеваний дыхательных путей.

С 1 марта в России запретили продажу просроченных лекарств и препаратов, гражданский оборот которых прекращен. Данные нововведения позволят уберечь здоровье россиян, в особенности пенсионеров, которые могли ненамеренно принимать просроченные лекарства, что грозило привести к печальным последствиям.