МС-21 с новыми российскими системами совершил первый полет

Опытный образец среднемагистрального самолета МС-21 с новыми российскими системами и агрегатами совершил первый полет, поднявшись в небо с аэродрома Иркутского авиационного завода компании "Яковлев" (входит в ОАК госкорпорации "Ростех"). Об этом говорится в сообщении Ростеха.

На борту лайнера тестировались отечественная авионика, системы электроснабжения, кондиционирования и другие. Самолет находился в воздухе 1 час 15 минут, он достиг скорости 580 км/ч и высоты 3 000 м.