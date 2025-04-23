Бренды одежды из Турции перестали активно выходить на рынок России

В 2024 году на рынке России появилось всего два новых производителя одежды и обуви из Турции — Daniel’s Paris и Mai Collection. В прошлом году их было восемь, сообщают «Ведомости» со ссылкой на консалтинговую компанию Nikoliers.

В 2025 году, согласно прогнозам аналитиков, в Турции появится первый магазин Les Benjamins. В настоящее время у этой марки уже есть корнер в московском ТЦ «Цветной». В то же время за период с 2023 по 2024 год с турецкого рынка ушли пять брендов, четыре из которых появились здесь только в 2022 году, говорится в материале.

По словам гендиректора Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, в то время как турецкие бренды только появлялись на рынке, российские марки уже занимали прочные позиции. А местные бренды быстрее адаптировались к рынку, легче интегрировались в него и лучше понимали потребности местных покупателей, отметила собеседница.

Ранее Telegram-канал «Shot Проверка» сообщил, что люксовая французская марка Louis Vuitton зарегистрировала в России шесть новых товарных знаков. По его данным, под зарегистрированными товарными знаками LV будет осуществлять продажи на российском рынке парфюмерной воды, ювелирных изделий, часов, косметического ухода и средств для обуви.