Полностью импортозамещенный самолет SJ-100 готовится к первому полету

Первый полет полностью испортозамещенного самолета SJ-100 с отечественными двигателями ПД-8 пройдет в срок - до конца апреля, лайнер готовят к летным испытаниям, сообщил журналистам первый заместитель генерального директора "Объединенной авиастроительной корпорации" (ОАК, входит в Ростех) Олег Бочаров.

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"Идем по плану. Самолет полностью готов. Передан на летно-испытательную станцию. Идут наземные отработки. Оформляем необходимые документы. Ждем погоду", - сказал он.

Ранее в марте опытный образец самолета Superjet с импортными система, но с отечественными двигателями ПД-8 совершил первый полет. Тогда генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов сообщал, что в апреле к сертификационным летным испытаниям присоединится еще один полностью российский самолет с двигателями ПД-8.

В Минтрансе РФ сообщали, что получение сертификата типа на импортозамещенный самолет SJ-100 с отечественным двигателем ПД-8 запланировано на декабрь 2025 года. В Ростехе отмечали, что рассчитывают на запуск серийного производства самолета SSJ-100 с российским двигателем ПД-8 в начале 2026 года

О самолете

SJ-100 - российский ближнемагистральный узкофюзеляжный самолет, новая версия Sukhoi Superjet 100 с максимальным импортозамещением комплектующих. Проект инициирован после введения против России западных санкций.