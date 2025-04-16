Набиуллина потребовала от маркетплейсов перейти на отечественный софт

Банк России выступает за скорейшее решение вопроса с переходом маркетплейсов на отечественное программное обеспечение (ПО) для защиты данных россиян.

Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на форуме ВТБ Data Fusion.