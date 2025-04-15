В России импортозаместили шмелей

В России успешно импортозаместили европейских шмелей отечественными. Об этом сообщили представители агропромышленного холдинга «ЭКО-культура», комментарий есть в распоряжении «Ленты.ру».

© Unsplash

Шмели необходимы для дополнительного опыления томатов и огурцов с целью повышения их урожайности. Ранее на российские теплицы завозились насекомые из Турции, Голландии и Израиля. Сейчас же предприятия используют шмелей, которых выращивают на фермах в Воронежской и Тамбовской областях и поставляют в 13 тепличных комплексов АПХ «ЭКО-культура» в восьми российских регионах.

Как отмечают представители агрохолдинга, у российских шмелей конкурентоспособная стоимость (они обходятся значительно дешевле импортных). Также они отличаются высокой производительностью, а их поставщики постоянно ведут селекционную работу, которая помогает получать более эффективно трудящихся насекомых.

«Шмели живут семьями по 60-80 особей в специальных ульях-домиках. Помогая повышать урожайность, одна шмелиная семья за "рабочую смену" успевает опылить в среднем семь тысяч цветков», — пояснили в пресс-службе.

Ученые ранее отмечали, что из-за изменения размер пчел стал меньше, так как крупные насекомые хуже переносят повышение температур. Исследование опубликовали в журнале Proceedings of the Royal Society B. В течение восьми лет ученые изучали состояние более 20 тысяч пчел и пришли к выводу, что из-за изменения климата количество крупных насекомых, включая шмелей, снижалось, а мелких пчел появлялось больше.