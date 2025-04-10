Ульяновский завод начал производить титановые детали для МС-21

Выпуск титановых деталей для черного крыла самолета МС-21 начался на Ульяновском литейно-механическом заводе.

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Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор региона Алексей Русских.

"Титановые детали для черного крыла самолета МС-21 теперь производят на Ульяновском литейно-механическом заводе", - написал он.

Губернатор добавил, что на предприятии для выпуска новой продукции создан цех механической обработки.

"Кроме деталей для российского пассажирского лайнера, будут делать комплектующие для внедорожного тягача БАЗ. Продукцию ждут: заключены договоры с "Аэрокомпозит Ульяновск" и Брянским автозаводом", - уточнил он.

Русских отметил, что нарастить мощности предприятию помог льготный займ федерального фонда развития промышленности.

"Для этого летом 2024 года на "Иннопроме" в Екатеринбурге мы подписали соглашение с руководителем фонда Романом Петруцей. Сейчас видим результат совместной работы", - подчеркнул он.

По данным губернатора, в 2024 году по линии федерального фонда предприятия региона получили 2 млрд рублей поддержки на проекты развития. "Это хороший вклад в экономику региона", - считает Русских.