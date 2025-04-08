В России создали вычислительные алгоритмы для импортозамещения японских гидроприводов

Ученые Южно-Уральского государственного университета (ЮУрГУ) успешно разработали новые вычислительные алгоритмы, необходимые для замещения японских гидроприводов, которые используются в аэрокосмической отрасли для вибрационных испытательных стендов, а также для проектирования сейсмоустойчивых зданий.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу университета.

«Ученых ЮУрГУ попросили сделать гидропривод, который лежит в основе испытательного стенда», — сообщили в пресс-службе.

В процессе работы специалисты пришли к выводу, что могут достичь значительно лучших характеристик благодаря разработанным уникальным компьютерным программам, которые позволяют рассчитывать динамический режим электропривода и магнитную систему с использованием усовершенствованного метода конечных элементов.

В университете отметили, что с помощью новых программ можно решить сложную инженерную задачу: импортозамещающий привод должен обеспечивать высокую производительность при минимальном потреблении энергии. Эти требования можно выполнить только путем оптимизации геометрии магнитной системы и подвижного якоря.

В ЮУрГУ) пояснили, что испытательный стенд с новым отечественным гидроприводом позволит проводить проверки космических аппаратов и строительных конструкций в условиях, максимально приближенных к реальным. Это даст возможность выявить и устранить все недостатки конструкции до начала ее эксплуатации.