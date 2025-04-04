Минск и Москва могут обсудить новый кредит на импортозамещение

Премьер-министр Белоруссии Александр Турчин не исключает, что в ходе его визита в Москву 7 апреля может обсуждаться вопрос о выделении нового кредита на совместные импортозамещающие проекты.

"Безусловно, сегодня это одна из обсуждаемых тем между нашими министерствами. Нарабатываются проекты с белорусской стороны. Поэтому я не исключаю, что эта тема может быть предметом обсуждения в Москве", - сказал премьер журналистам после встречи с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

Слова Турчина приводит агентство БелТА.

Межправительственное соглашение о предоставлении правительству Белоруссии государственного финансового кредита от России на общую сумму до 105 млрд российских рублей подписано в ноябре 2022 года. Ранее сообщалось, что отраслевые ведомства двух стран утвердили для реализации на белорусской территории 27 проектов в сфере импортозамещения в промышленности. Речь идет прежде всего о таких крупных отраслях, как микроэлектроника, автомобилестроение, машиностроение и гидравлика.

Как сообщил в марте первый вице-премьер Белоруссии Виктор Каранкевич, белорусская сторона уже использовала около 35 млрд рублей российского кредита на проекты в сфере импортозамещения.