Разработан пресс для деталей локомотивов и фюзеляжей самолетов

Станкостроительный холдинг "Стан" (входит в госкорпорацию "Ростех") разработал промышленный пресс ПГР-6АД1 с отечественным программным обеспечением. Разработка предназначена для изготовления деталей в авиационной, автотранспортной и железнодорожной промышленности, говорится в сообщении Ростеха.

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Оборудование работает с заготовками длиной до 6,5 м, оно способно в автоматическом режиме регулировать скорость гибки с точностью до 1 мм в секунду.

"В результате проектных работ сформирован первый отечественный программно-аппаратный комплекс для моделирования процесса формообразования, создания управляющих программ и формования деталей на прессе. Программное обеспечение автоматизирует весь производственный процесс и позволяет регулировать скорость гибки с точностью до 1 мм в секунду", - отметил гендиректор "Стана" Борис Богатырев.

Пресс ПГР-6АД1 разработан для высокоточного и скоростного изготовления деталей обшивки самолетов, ж/д вагонов и локомотивов, грузового и специализированного автотранспорта. Производственная машина обрабатывает заготовки из алюминиевых профилей, имеющих различные формы поперечного сечения.