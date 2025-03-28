В России запустят производство аналогов швейцарского оборудования для сыроделов

Российский производитель пищевого оборудования «Фабрика Казаро» (входит в Ассоциацию «Росспецмаш») приступила к обратному инжинирингу швейцарского пресса для формования сыра.

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В сообщении, с которым ознакомилась sfera.fm, компания сообщает, что было принято решения взять на реинжиниринг швейцарский пресс STADU AG. Это механизированное решение для формования сыров голландской группы.

Оборудование механически производит заполнение сырных форм, обеспечивает равномерную подпрессовку пласта под слоем сыворотки и прессование сыра в ванне пресса.

На новой производственной площадке завод будет заниматься восстановлением и изучением аппарата: проведет полную диагностику оборудования, устранит все неисправности и улучшит слабые места, создаст точную 3D-модель для проектирования и разработает детальные рабочие чертежи.

В финале процесса обратного инжиниринга будет выпущен опытный образец, который станет основой для серийного производства.

Ранее sfera.fm сообщала, что Китайский холдинг вложится в запуск масштабного зернового терминала в Махачкалинском порту.