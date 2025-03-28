В России запустили кампанию по продвижению отечественных брендов и товаров

На форуме «Единой России» объявили о запуске инициативы «Сделано в России», поддержанной ассоциациями ретейлеров и электронной торговли, для стимулирования спроса на отечественную продукцию.

В Telegram-канале «Сделано в России» указано, что проект, поддержанный ассоциациями розничной и электронной торговли, предусматривает создание «российской полки» через продвижение отечественных брендов.

Кампания направлена на увеличение спроса на российские товары и укрепление национальной идентичности.

В проекте участвуют члены обеих ассоциаций, которые контролируют более половины рынка розничной торговли и 90% рынка электронной торговли в России.

В рамках единой стратегии будет консолидирована информация о проекте в магазинах и на онлайн-площадках, что позволит охватить более 50 млн рекламных контактов ежемесячно.

Организаторы планируют ежегодное увеличение продаж и выручки отечественных компаний на 10%.

Депутат Госдумы Сергей Морозов подчеркнул, что кампания является частью всероссийского движения, запущенного в январе, и намерена объединить бизнес и власть для укрепления национальной идентичности.

Федеральный партийный проект также предусматривает разработку законопроекта о движении «Сделано в России» и введение обязательного экспертного сопровождения для новых законодательных инициатив, связанных с бизнесом.