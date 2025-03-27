Чемезов заявил о продолжении импортозамещения даже после отмены санкций

Отмена санкций не остановит импортозамещение в российском самолетостроении.

Об этом изданию «Эксперт» заявил глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

«Уверен, что отмена санкций, если она и случится, не обнулит прошедшие три года. Слишком дорого они нам дались. Даже если иностранные производители вернутся в Россию, условия их работы никогда не будут прежними», — сказал руководитель.

По его словам, в настоящее время решается задача по созданию российских самолетов полностью из отечественных комплектующих. В частности, под импортозамещение попало около 80 наименований изделий.

«Из Москвы до Владивостока всегда будет на чем долететь», — сказал Чемезов.

В декабре заместитель председателя правительства России Виталий Савельев заявил, что в обозримом будущем в РФ планируют изготовить в общей сложности 994 гражданских самолета различных типов.