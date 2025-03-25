Разработана импортозамещающая система для автономного движения троллейбусов

Входящая в группу "Синара" IT-компания "Алгоритм С" разработала импортозамещающую инновационную систему, предназначенную для автономного движения троллейбусов.

Она запущена в опытную эксплуатацию в Челябинске, сообщили ТАСС в пресс-службе холдинга "Синара - Транспортные Машины".

"Инновационная система накопления энергии транспорта СНЭТ74 направлена на обеспечение технологической независимости, включая импортозамещение. Это оборудование необходимо для движения троллейбусов без подключения к контактной сети. Опытная эксплуатация начата на площадке депо №1 в Челябинске в сотрудничестве с Челябинским заводом городского электрического транспорта, который производит троллейбусы и электробусы "Синара", - сказали в пресс-службе.

Оборудование доставили в Челябинск из Москвы и установили на один из троллейбусов челябинского производства. Специалисты провели настройку и калибровку параметров, после этого прошла тестовая обкатка по территории депо. Сейчас испытания включают в себя тестирование в городских условиях по различным маршрутам с полной нагрузкой троллейбуса.

В пресс-службе отметили, что автономный ход - это новое и важное преимущество троллейбусов. Благодаря этой функции в Челябинске сохранено троллейбусное движение на ключевых маршрутах даже в условиях модернизации контактной сети, а одну из линий продлили.

Производство троллейбусов "Синара-6254" организовано на Челябинском заводе городского электротранспорта. "Синара - Транспортные Машины" - дивизиональный машиностроительный холдинг группы "Синара", который объединяет научно-технический и производственный потенциал российских предприятий по инжинирингу, производству, сервисному обслуживанию железнодорожной техники и дизельных промышленных установок. Также оказывает услуги тяги, предоставляет в аренду локомотивы и путевую технику, содержит железнодорожные пути и инфраструктуру.