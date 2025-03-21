Свердловская компания запускает производство ноутбуков и планшетов

Свердловский производитель интерактивного оборудования и разработчик ПО LIGA group планирует запустить новое производство. Речь о компании, расположенной в технопарке «Космос», которая сейчас выпускает сенсорные столы и интерактивные панели.

© LIGA group

В 2025 году компания планирует приступить к выпуску планшетов и ноутбуков. К 2027 году – построить и запустить завод в технопарке «Космос» площадью 7 тысяч квадратных метров. Объем инвестиций в новое производство оценивают в 100 миллионов рублей.

Завод будет выпускать до 150-180 тысяч единиц техники в год на базе российского процессора или иностранного аналога.

«В линейке будет по два-три варианта каждой техники – с разными размерами дисплеев, – уточнил генеральный директор LIGA group Алексей Лежнин.

Реализация продукции будет производиться через магазины техники. Кроме того, техникой будут обеспечивать бюджетные организации в рамках госзаказов.