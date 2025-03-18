В Ярославской области займутся импортозамещением заквасок

Более четырех миллиардов рублей будет вложено в производство заквасок для кисломолочной и другой продукции в Угличе Ярославской области. Компания готова закрыть до 50 процентов потребности на российском рынке. Эксперт отмечает, что сейчас страна зависит от производителей заквасок из недружественных стран.

Реализацией проекта занимается структура холдинга "АгриВолга" ООО "Угличская биофабрика", рассказали "РГ" в министерстве агропромышленного комплекса и потребительского рынка Ярославской области. Общий объем инвестиций составляет 4,235 миллиарда рублей. На предприятии планируется создать более 150 рабочих мест.

Проектная мощность завода составит 32 тонны бактериальных концентратов в год. Предполагается, что биофабрика будет специализироваться на производстве молочных заквасок - молочнокислых, пропионовокислых, уксуснокислых и бифидобактерий. Закваски - культуры микроорганизмов, которые используются при производстве ферментированных продуктов. Они необходимы для производства сыров, кисломолочных продуктов, ряда мясных изделий, хлеба, вина и некоторых других продуктов.

Предприятие должно заработать в конце 2025 года, а выход на проектную мощность запланирован на 2028-й. Налоговые поступления в бюджет региона с этого времени будут составлять до 140 миллионов рублей в год.

Выбор Углича для создания биофабрики неслучаен. С конца XIX века древний город стал центром российского сыроделия. В XX веке здесь был создан Всероссийский научно-исследовательский институт маслоделия и сыроделия и Угличский сыродельно-молочный завод. Сейчас это предприятие, прошедшее серьезную реконструкцию, входит в состав холдинга. Биофабрика с 2023 года строится на территории завода. К марту этого года возведен корпус, активно идут монтажные и отделочные работы, в ближайшее время планируется установка оборудования. Кроме того, для повышения эффективности предприятия предполагается ремонт котельной.

Помимо этого в Угличе появится научно-технологический центр. Ожидается, что в нем будут трудиться порядка 40 ученых - специалистов в биотехнологии, микробиологии, химии, рассказал "Интерфаксу" гендиректор "Угличской биофабрики" Дмитрий Фурсаев.

Сам холдинг, по данным "Интерфакса", с 2007 года занимается производством молока, кисломолочных продуктов, сыров, мясной продукции и разведением крупного и мелкого рогатого скота. Помимо сыродельно-молочного завода в него входят 12 молочно-товарных ферм, площадки по выращиванию скота, предприятия по переработке мяса и органического молока. Угодья холдинга в Ярославской области занимают около 115 тысяч гектаров. В составе поголовья свыше 20 тысяч голов КРС, в котором преобладают молочные породы.

"Мы планируем создавать собственные закваски и собирать собственный биобанк молочнокислых бактерий. Вторая задача - отработка технологий производства. Для этого в центре создается пилотный цех. Здесь также будут работать генетическая лаборатория и лаборатория биоинформационного анализа", - рассказал Фурсаев.

По его словам, закваски не только станут использоваться для собственного органического бренда "Углече Поле", но и будут востребованы другими российскими производителями.

"На первом этапе, принимая во внимание, что удельная активность производимых заквасок будет соответствовать типичному для рынка значению, мы можем занять до 25 процентов рынка. При росте спроса будем готовы увеличить объемы производства и закрыть до 50 процентов", - отметил Дмитрий Фурсаев.

Рынок потребления заквасок в России растет каждый год примерно на три процента, а сама продукция поставляется в основном из недружественных стран, сообщил "РГ" управляющий партнер экспертной группы Veta Илья Жарский. В этих условиях появление отечественного производства заквасок является, без преувеличения, стратегической задачей.

- Мало того, сейчас это еще и олигопольный рынок, на нем доминирующее положение с долей свыше 80 процентов занимают всего две компании: американская Danisco и европейская Chr.Hansen. Работать в России они продолжают, контракты, заключенные до 2022 года, не прекращались либо продлевались. Однако зависимость от поставок из недружественных стран ставит российских производителей в исключительно уязвимое положение, - пояснил Илья Жарский.

По его словам, если под западные санкции подпадет какая-либо российская холдинговая структура, занятая в производстве молочнокислой продукции, то зарубежные компании прекратят поставки - а это может создать риски дефицита, который будет невозможно оперативно восполнить из-за отсутствия собственных мощностей.