На НПП "Звезда" решили проблему с импортозамещением

Специалисты научно-производственного предприятия "Звезда" нашли способ заменить подавляющее число импортных комплектующих.

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Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор предприятия Сергей Поздняков.

"Традиционно мы всегда ориентировались на свои собственные разработки, и подавляющую часть всего, что мы делаем, мы делаем из отечественных комплектующих. Были отдельные импортные вещи, но мы все это успешно заменили собственными силами. Сейчас вопросов по зависимости от поставок в НПП "Звезда" нет", - заявил Поздняков.

Глава предприятия отметил, что у "Звезды", в отличие от других предприятий аэрокосмической отрасли, лишь небольшое количество вещей включало в себя иностранные комплектующие.

"Все вопросы закрыты, начиная от привязных систем и заканчивая даже тканью для парашютов, для которой мы на одном из российских проектов успешно сделали аналоги. Я считаю, эта проблема на сегодняшний день решена", - заключил он.

В октябре 2022 года Поздняков в интервью ТАСС сообщал о проблемах с поставками комплектующих из-за санкций. Среди прочего, он допускал, что возникнет нехватка электроники для скафандров "Орлан-МКС".