Разработан импортозамещающий краситель для диагностики заболеваний

Ученые Омского государственного университета им. Ф. М. Достоевского, Омского государственного технического университета и Института теоретической и экспериментальной биофизики РАН разработали флуоресцентные красители, которые помогают диагностировать такие заболевания, как рак, диабет и атеросклероз, сообщили ТАСС в пресс-службе Минобрнауки РФ.

Препарат дешевле импортных аналогов, которые уже труднодоступны в России, и превосходит их по селективности.

"Мы разработали новый флуоресцентный краситель, позволяющий избирательно окрашивать липидные капли (которые содержатся в клетках живых организмов - прим. ТАСС) в зеленый цвет. Он не проявляет токсических свойств, а потому может быть использован в живых клетках", - рассказал ТАСС руководитель исследования заведующий кафедрой органической и аналитической химии ОмГУ, доктор химических наук Александр Фисюк.

В пресс-службе Минобрнауки ТАСС объяснили, что липидные капли участвуют в регуляции метаболизма и накоплений липидов. Их подкрашивание необходимо для выявления патологий в клетках с помощью микроскопа. Это помогает диагностировать такие социально значимые заболевания, как рак, жировая болезнь печени, атеросклероз, диабет II типа и так далее.

"Методы, основанные на флуоресцентных красителях, обладают значительно большей чувствительностью (около 1 000 раз) по сравнению с классическими", - подчеркнули в министерстве.

Исследование было выполнено при финансовой поддержке Российского научного фонда.

Фисюк отметил, что отечественный краситель в разы дешевле западных аналогов, которые к тому же уже не поставляются в Россию.