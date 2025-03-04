Минпромторг смягчил условия импортозамещения Superjet 100

Минпромторг больше не настаивает на замене всех импортных комплектующих в самолете Superjet 100, известного также как SSJ-New. Это следует из условий конкурса на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) для сертификации этого самолета.

Ранее в Superjet 100 использовалось около 70% иностранных деталей.

Теперь ведомство ожидает сертификации в этом году "модификации с максимальным импортозамещением компонентов и систем" по сравнению с базовой версией самолета.

В Минпромторге уточнили, что НИОКР организуется для введения в состав типовой конструкции самолета более 80 процентов импортозамещенных компонентов и систем, в том числе - комплекса бортового радиоэлектронного оборудования, маршевой силовой установки, авиационного интерьера. Также должны быть проведены работы по расширению области и условий эксплуатации воздушного судна, в том числе улучшению эксплуатационных характеристик, повышению надежности и назначенного ресурса, а также работы по внедрению новых функций и опций в соответствии с требованиями авиационных властей и эксплуатантов.