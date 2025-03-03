Анонсированы первые полеты импортозамещенных МС-21 и SJ-10

Первые полеты импротозамещнных самолетов МС-21 с двигателями ПД-14 и SJ-100 с двигателями ПД-8 ожидаются в первой половине 2025 года, сообщил глава Минпромторга РФ Антон Алиханов на заседании президиума совета законодателей РФ.

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"Первые полеты полностью импортозамещенных самолетов МС-21 с двигателем ПД-14 и SJ-100 с двигателем ПД-8 планируем в течение первого полугодия. После чего начнутся уже сертификационные летные испытания", - сказал он. "Сейчас в производстве [находятся] 13 серийных самолетов МС-21, 9 планеров уже готовы к монтажу систем, еще 4 находятся на этапе агрегатной сборки. <...> По SJ-100 в разной степени готовности у нас находятся 20 серийных бортов, в том числе 10 уже в процессе окончательной сборки, монтажа оборудования и систем", - сказал министр.

Как заявлял в 2024 году глава Ростеха Сергей Чемезов, серийное производство самолетов МС-21 планируется начать в 2026 году. Начало выпуска импортозамещенных SJ-100 также намечено на 2026 год.