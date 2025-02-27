На доработку российского Superjet 100 потратят десятки миллиардов рублей

Правительство выделит еще 27,6 миллиарда рублей на разработку комплектующих для отечественного самолета SJ-100, импортозамещенной версии Sukhoi Superjet 100.

Соответствующий тендер Минпромторг опубликовал на сайте госзакупок.

На все работы отводится три года. В этом году победитель конкурса получит 9,5 миллиарда рублей, в 2026 — 9 миллиардов, а в 2027-м — 9,1 миллиарда рублей. Средства выделят из федерального бюджета.

Как следует из условий тендера, десятки миллиардов рублей потратят на улучшение эксплуатационных и взлетно-посадочных характеристик лайнера и его надежности, что позволит расширить географию полетов. Финансирование предусматривает проведение наземных и летных испытаний, в том числе с отечественным двигателем ПД-8, ресурсные и статические испытания планера, разработку модульного интерьера, встроенного трапа и дополнительной топливной системы.

Желающим принять участие в конкурсе на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) нужно подать заявку до 13 марта. Результаты тендера объявят 18 марта.

Какие именно части следует импортозаместить, не сообщается. Кроме того, остается неизвестным, возможна ли сертификация самолета и разрешение его коммерческого производства до завершения работ.

В начале февраля глава Минпромторга Антон Алиханов заявил, что летные испытания SJ-100 начнутся в марте или апреле. Тогда же машина впервые поднимется в воздух с двигателем ПД-8. Также он анонсировал первый полет в те же сроки импортозамещенной версии самолета МС-21.

Что известно о пассажирском самолете Superjet 100

До этого глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщил об очередном переносе сроков поставок SJ-100 в авиакомпании. Если осенью власти ожидали передачу первых бортов в 2025 году, то теперь речь идет о 2026-м. В 2022 году предполагалось, что самолеты начнут поступать в 2023-м.

Ранее «Коммерсантъ» выяснил, что проект самолета Байкал, который должен был прийти на смену Ан-2 (кукурузник) могут закрыть в связи с «драматическими ошибками» в разработке, из-за которых «самолет фактически нужно собирать заново».