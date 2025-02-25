Отечественные конвертеры озона передали авиазаводу «Яковлев»

Конвертеры озона для очистки воздуха в салоне самолета, разработанные в Томском государственном университете (ТГУ), прошли испытания и полностью готовы к внедрению в российский авиапром, первые 24 конвертера переданы авиазаводу "Яковлев".

Производственных мощностей достаточно для обеспечения конвертерами всех новых и старых российских самолетов, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"На площадке ИХТЦ в Новосибирске было изготовлено 24 конвертера для 12 самолетов SSJ-New. Все изделия прошли сертификационные испытания в АО "Кристалл" и переданы производителю - Иркутскому авиационному заводу ПАО "Яковлев". Производственная площадка ИХТЦ с 2025 года готова к производству конвертеров озона для постановки на все новые самолеты РФ и для замены на использующихся бортах", - сказано в сообщении.

По международным правилам безопасности в салонах всех самолетов устанавливаются конвертеры озона: в малых самолетах - по два, в больших - от четырех до шести. До этого конвертеры изготавливали только в США и Германии, теперь такое производство появилось в России.

"Это производство поможет решать одну из стратегически важных для страны задач по развитию отечественного авиастроения. В скором времени спрос на конвертеры еще более возрастет, поскольку российский авиапром планирует значительно наращивать темпы. Так, например, ПАО "Яковлев" поставит 45 самолетов МС-21 Smartavia. Соответствующее соглашение было подписано осенью 2024 года в рамках IX Восточного экономического форума", - отмечается в сообщении.

Ранее заведующий лабораторией каталитических исследований ТГУ Олег Магаев рассказал журналистам, что отечественный конвертор показал, что его эффективность значительно превосходит импортные аналоги. Первые конвертеры, изготовленные в Томске, установлены на опытный образец SSJ-New, который совершил первый успешный полет в августе 2023 года.

О суперджете

Самолет SSJ-New - модификация самолета Superjet 100, относящегося к семейству региональных судов, с максимальным импортозамещением компонентов и систем. Минпромторг инициировал проект Superjet New после введения против России западных санкций. Одновременно с импортозамещением компонентов будут совершенствоваться процессы, связанные в том числе с надежностью систем, повышением комфортности, безопасности и поддержанием летной годности. В конце 2023 года в эксплуатацию будут переданы два самолета SSJ-New с отечественным двигателем ПД-8.