ВТБ планирует сэкономить 180 млрд рублей благодаря переходу на российские ИТ-решения

Переход к использованию отечественных ИТ-решений позволит ВТБ сэкономить 180 млрд рублей до 2030 года. Об этом в ходе уральского форума «Кибербезопасность в финансах» сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

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По его словам, помимо достижения технологического суверенитета, обеспечения независимости от зарубежных технологий, банку важен и экономический эффект от импортозамещения.

«По нашим подсчетам, только до 2030 года экономия от использования импортозамещенных разработок должна составить порядка 180 млрд рублей», — отметил он.

Кулик уточнил, что экономический эффект будет получен благодаря оптимизации затрат непосредственно на сами решения, построенные на открытых технологиях и внесенные в реестр российского ПО.

Топ-менеджер банка считает, что в числе важнейших для ВТБ стало импортозамещение ИТ-систем значимых объектов критической информационной инфраструктуры банка (ЗО КИИ). Он подчеркнул, что все 57 используемых банком систем ЗО КИИ были переведены на отечественный стек. Кулик уточнил, что в основном это системы платежей и переводов, дистанционного банковского обслуживания, взаимодействия с Банком России и другие.

Также основным аспектом в процессе импортозамещения ИТ-инфраструктуры ВТБ стал переход на новую автоматизированную банковскую систему (АБС), разработанную на базе распределенной сервисной архитектуры «ФинПлатформа» ИТ-холдинга Т1. Отмечается, что платформа стала технологическим ядром для автоматизации бизнес-процессов банка.

«Мощная и отказоустойчивая ИТ-инфраструктура позволяет нам быть надежным партнером для наших клиентов, которые ежедневно осуществляют платежи, денежные переводы, размещают деньги на депозитах и другое», — сказал Кулик.

По его словам, это позволило банку стать одним из основных партнеров государства.