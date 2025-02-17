Axoft стал официальным дистрибьютором серверного оборудования OpenYard
Компания Axoft объявляет о подписании дистрибьюторского соглашения с OpenYard — отечественным производителем серверного оборудования.
Партнерство открывает для обеих сторон новые возможности для развития бизнеса. Axoft будет предлагать партнерам и их заказчикам широкий ассортимент современных серверных решений OpenYard, включая корпоративные серверы и OCP-решения, внесенные в реестр промышленной продукции Минпромторга РФ, а OpenYard сможет усилить позиции на российском рынке и развить партнерскую сеть.
«Подписание дистрибуторского соглашения с Axoft — важный шаг в развитии нашего бизнеса. Мы уверены, что открытость и кооперация — это ключ к успеху и рады, что Axoft поддерживает нас в стремлении к развитию технологических и партнерских альянсов», — прокомментировал Алексей Котов, руководитель отдела по работе с партнерами OpenYard.
Технологическое партнерство с OpenYard — это стратегический шаг, который позволит расширить ассортимент решений, удовлетворяющих самые высокие требования бизнеса и государственных организаций в отношении бесперебойной работы сервисов, гибкости инфраструктуры, быстрой обработки данных, производительности и надежности.
Компания OpenYard более 12 лет разрабатывает серверное оборудование, имеет R&D-центр в Москве, владеет собственным производственным комплексом полного цикла в Рязанской области, выпускающим свыше 60 000 единиц серверного оборудования в год.
«OpenYard — это пример российского производителя с полным циклом разработки и собственного производства серверного оборудования. Высокое качество решений, подтвержденное успешными внедрениями, делает OpenYard надежным технологическим партнером. Компания предлагает удобные инструменты, включая один из самых функциональных конфигураторов на рынке, что упрощает взаимодействие между участниками рынка. Axoft, в свою очередь, благодаря своему региональному присутствию и экспертизе в дистрибуции, делает эти решения доступнее по всей стране», — рассказал директор департамента аппаратных систем Axoft Олег Ким.
Продукты компании ориентированы на широкий круг отраслей, включая ритейл, финансовый сектор, промышленность, госсектор и гиперскейлеры любых направлений.
Заказчики смогут ускорить развертывание инфраструктуры, минимизировать риски простоев, снизить общую стоимость владения и упростить дальнейшее масштабирование.