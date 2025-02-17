На Wildberries появилось пять новых подразделов с региональными товарами

Объединенная компания Wildberries и Russ добавила в раздел «Сделано в России» сразу пять новых подразделов с товарами региональных производителей: «Сделано в Калуге», «Сделано в республике Дагестан», «Сделано в республике Марий Эл», «Сделано в Томске», «Сделано в Хабаровске». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

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Подразделы доступны на сайте и в приложении маркетплейса. В них пользователи могут ознакомиться с ассортиментом товаров от местных производителей. Это позволяет покупателям ориентироваться в ассортименте и выбирать продукцию, созданную в их родном регионе или в других уголках страны.

Подборки региональных производителей собраны совместно с представительствами регионов по взаимодействию с предпринимателями.

В компании пояснили, что проект направлен на поддержку российских производителей, предоставляя им дополнительную возможность привлечь внимание к своим товарам.

Раздел уже стал той площадкой, где отечественные бренды смогут подчеркнуть качество и уникальность своей продукции, а покупатели — открыть для себя новые локальные бренды.

На данный момент к витрине раздела подключены 18 регионов. До конца года команда Wildberries и Russ планирует подключить к проекту до 50 субъектов.