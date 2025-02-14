На ЧЭМК запустили импортозамещающее производство рукавных фильтров

Челябинский электрометаллургический комбинат (ЧЭМК), крупнейший в России производитель ферросплавов, создал и успешно запустил в работу специальный участок по пошиву импортозамещающих плоских рукавов, необходимых для фильтров, с помощью которых происходит газоочистка в основных плавильных цехах.

Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе комбината.

" В с е п л а в и л ь н ы е ц е х а к о м б и н а т а о с н а щ е н ы с о в р е м е н н ы м и г а з о о ч и с т к а м и , в р а б о т е к о т о р ы х п р и м е н я ю т с я р у к а в н ы е ф и л ь т р ы . В у с л о в и я х э к о н о м и ч е с к и х с а н к ц и й в о з н и к л а п р о б л е м а с п о с т а в к о й ф и л ь т р о в , к о т о р у ю п р е д п р и я т и ю у д а л о с ь у с п е ш н о р е ш и т ь " , - с к а з а л и в п р е с с - с л у ж б е .

На комбинате пояснили, что для решения проблемы импортозамещения фильтров, во-первых, нашли альтернативного поставщика ткани, которая по техническим характеристикам не уступает оригинальным зарубежным аналогам. Во-вторых, запустили специальный участок по пошиву плоских рукавов. В мастерской установлены столы для раскроя, зал пошива оборудовали швейными машинами.

В пресс-службе добавили, что комбинат в 2025 году намерен заменить 20 тыс. рукавных элементов фильтров, инвестировав в этот этап экологической программы 150 млн рублей.

В состав ЧЭМК входят владивостокский филиал "Владпром", осуществляющий портовые услуги по хранению и перевалке, а также ОСП "Горнодобывающее управление" (поселок Харп, ЯНАО), которое производит добычу хромовой руды. Кроме того, входят интинский участок "Марганец Коми" (г. Инта, Республика Коми), осуществляющий геологические работы, и Златоустовский транспортный участок (поселок Магнитка, Челябинская область).